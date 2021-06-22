شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية منذ يوم أمس، ويقترب من اختبار المقاومة المحورية 1800.00، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1770.00 للاندفاع نحو 1734.10 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1800.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1825.15 ثم 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط