شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية بعد الاقتراب من مستوى 1.2500، ليكسر مستوى 1.2405 ويقترب من إعادة اختبار المقاومة المخترقة للقناة الرئيسية الهابطة، مع الإشارة إلى أننا نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق المقاومة المخترقة.

مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع كبير في البيع ليدعم التوقعات بالارتفاع، والتي تستهدف مستويات 1.2500 ثم 1.2650 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2330 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2320 والمقاومة 1.2450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد