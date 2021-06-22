شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الاتجاه الصاعد – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين صعوداً بعد اختبار دعم القناة الصاعدة، ليستأنف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 111.05.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستويات 109.70 ثم 109.22 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.80 والمقاومة 111.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد