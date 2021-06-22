شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية يوم أمس ليخترق مستوى 1.3890 ويستقر فوقه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج إيجابي يتواجد مستوى تأكيده عند 1.3935، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيقدّم حافز إيجابي قوي ليدفع السعر نحو تحقيق مكاسب تصل إلى 1.4030 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3890 والثبات دونه سيبطل التركيبة الإيجابية المقترحة ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد