شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بإيجابية – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1888، مما يقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 1.1975 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تعيق محاولات السعر الإيجابية.

اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب الزوج لتصل إلى 1.2064 كمحطة تالية، بينما يمثل كسر 1.1888 مفتاح استئناف الموجة الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد