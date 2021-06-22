شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 68.43 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة النفسي 11,000 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.