شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يحلق عالياً – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم طباعة وتغليف (4270) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.62% ليكسب السهم نحو 20 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.25، ليستهدف مستوى المقاومة 36.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.25 ومستوى المقاومة 35.00.