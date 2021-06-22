شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليستند إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما ساعده على تقليص البعض من خسائره المبكرة في تلك الجلسة، ليغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.11% ليخسر السهم نحو 2 هللة فقط، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.14، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.14 ومستوى المقاومة 19.00.