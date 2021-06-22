شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فتيحي (4180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكتسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 0.05 نقطة، ولكن أمام ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.70، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 35.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.25 ومستوى المقاومة 34.95.