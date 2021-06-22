شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.64، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.18.