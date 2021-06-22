شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما دفعة لاكتساب زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.19% ليكسب السهم نحو 4 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.70 ومستوى المقاومة 21.50.