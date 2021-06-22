شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأسماك (6050) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 63.30.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 63.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 71.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.20 ومستوى المقاومة 65.60.