شكرا لقرائتكم خبر عن نادك يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم نادك (6010) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.98% ليكسب السهم نحو 80 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 43.40 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.60 ومستوى المقاومة 43.40.