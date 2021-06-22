شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اللجين (2170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.93% ليكسب السهم نحو 50 هللة، أمام الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 52.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.60 ومستوى المقاومة 56.80.