شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.70% ليخسر السهم نحو 20 هللة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 28.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.50 ومستوى المقاومة 30.00.