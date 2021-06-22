شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تكافل يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جزيرة تكافل (8012) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.01% ليكسب السهم نحو 30 هللة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 31.15، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 31.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 32.00.