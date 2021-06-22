شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 6952 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 6971 نقطة،ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لاسفل لمستويات قد تصل الى 6900نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6971 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,940 بينما مستوى المقاومة هو 6,992 نقطة