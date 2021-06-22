شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10740 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض خلال الجلسة بلغ 10650 نقطة، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 10650 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,669 بينما مستوى المقاومة هو 10,792 نقطة