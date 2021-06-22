شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.001 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد اشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.95 ريال كمستوى اول ثم 0.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط