شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 17.10 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 16.80 ريال كمستوى اول ثم 16.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط