شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير والمتوسط، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 2.589 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2.70 ريال، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 2.30 ريال كمستوى اول ثم 2ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط