شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 112 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 105 ثم 97 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 118 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 110 فلس وبين مستوى المقاومة هو 113 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط