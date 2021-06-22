شكرا لقرائتكم خبر عن آبار (ABAR) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 194فلس، ليخسر بذلك معظم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 170 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 188.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 200.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط