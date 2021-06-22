شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 120 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مكون السهم بذلك نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 105 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 117.0 وبين مستوى المقاومة هو 123.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط