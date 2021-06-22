شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية حيث انخفض السهم امس الاثنين ليغلق عند مستوى 391 فلس، في ظل استمرار ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 380 فلس كمستوى اول ثم 365 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 386 فلس وبين مستوى المقاومة هو 394 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط