شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 228 فلس، في ظل استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية والذي اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 218 فلس كمستوى اول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 237 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 225 فلس وبين مستوى المقاومة هو 230 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط