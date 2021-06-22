شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 54.80 فلس، في ظل استمرار تداول السهم بالقرب من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 56 فلس، والذي فشل السهم في تجاوزه منذ منتصف الشهر الماضي، لذلك نتوقع انخفاضا مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 54 وبين مستوى المقاومة هو 56.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط