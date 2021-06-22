شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير خلال الاسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 77.50 فلس امس الاثنين منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم الهام عند 64 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 81 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 75.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 78.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط