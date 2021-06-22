شكرا لقرائتكم خبر عن 25.4 ألف منشأة تعمل بقطاع المقاولات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بالمنطقة الشرقية في العام الماضي بلغ 25.4 ألف منشأة تمثل نسبة 14.5 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالقطاع، مشيرة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت بنحو 46286 منشأة تمثل نسبتها 26.4 % بينما تلتها منطقة مكة المكرمة في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنحو 37.9 ألف منشأة تمثل نسبتها 21.6 %.

وأشار تقرير نتائج التحليل الإحصائي الصادر عن الهيئة إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات ارتفع بنهاية الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 175.471 منشأة بزيادة 6 %، فيما تمثل المنشآت السعودية 99 % من إجمالي المنشآت التي يعمل في مختلف أنشطتها نحو 2.838.151 موظفا بانخفاض بلغ 7 % عن 2019.

وأظهر التقرير أن نشاط تشييد المباني تصدر العدد الأكبر للمنشآت والعمال في قطاع المقاولات إذ يضم 99.803 منشآت بنسبة 56.9 % ويستحوذ على 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 % فيما استحوذت أنشطة خدمات دعم التعدين والهندسة المدنية وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها على النصيب الأقل في عدد المنشآت إذ بلغ عدد المنشآت العاملة في نشاط خدمات دعم التعدين 879 منشأة بنسبة 0.5 % وعدد عاملين 152.9 ألف موظف، بنسبة 5.4 % وفي نشاط الهندسة المدنية 609 منشآت بنسبة 0.3 % وعدد عاملين 7.869 موظفا نسبتهم 0.3 % وفي المرتبة الأخيرة جاء نشاط جمع النفايات ومعالجتها بنحو 83 منشأة و3633 موظفا نسبتهم 0.1%.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي نموا طفيفا في أعداد المواطنين العاملين في مجالات المقاولات، بينما ما زال يسيطر العامل الأجنبي على النسبة الأكبر من العمالة وبلغ عدد العاملين السعوديين 486.9 ألف موظف وموظفة نسبتهم 17.2 % من إجمالي عدد العاملين البالغ 2.8 مليون عامل، مقابل 2.4 مليون عامل غير سعودية بنسبة 82.8 %، واستحوذت المرأة على 165 ألف وظيفة بنسبة 5.8 % مقابل 2.4 مليون وظيفة للذكور بنسبة 94.2 %.