شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «العقار» و«اتصالات» تحد من تراجعات الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت أسهم قيادية في العقار والاتصالات من تراجعات مؤشرات الأسواق المحلية في جلسة الاثنين، والتي تأثرت بفعل جني الأرباح وعمليات بيعية على أسهم أخرى، لكنها ظلت ضمن نطاقات محدودة، مع انخفاض مؤشر سوق أبوظبي 0.5% وسوق دبي 0.1%.

وكان من أبرز الأسهم التي تماسكت سوق دبي «إعمار العقارية» الذي ارتفع 0.73% و«إعمار مولز» 1% وكذلك أسهم دفاعية مثل «أرامكس» بارتفاعه 0.25%، بينما ارتفع في سوق أبوظبي «الدار» 0.26% و«اتصالات» 0.54%.

وجاء ذلك في ظل الضغوط من أسهم البنوك لاسيما «أبوظبي الأول» بتراجعه 1.2% و«أبوظبي التجاري» 1% و«دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.35%.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و175.4 مليون درهم في سوق دبي، فيما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 289 مليون سهم، توزعت بواقع 173.6 مليون سهم في أبوظبي، و115.5 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5744 صفقة.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5% عند مستوى 6615.94 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء العقار والاتصالات.

وانخفض قطاع البنوك 1% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 1.2% و«أبوظبي التجاري» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%. وهبط قطاع الاستثمار 0.14% بفعل هبوط «العالمية القابضة» 0.05% و«إشراق» 1.15% و«الواحة كابيتال» 1.41%.

ونزل قطاع الطاقة 0.8% نتيجة نزول «أدنوك للتوزيع» 0.92% و«دانة غاز» 0.86% مع استقرار «طاقة».

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 0.2% بعد ارتفاع «الدار» 0.26% على الرغم من تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.23%. وزاد قطاع الاتصالات 0.54% مستمداً الدعم من سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.1% إلى مستوى 2847.95 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والنقل والاتصالات والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.34% بعد انخفاض «دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.35%.

ونزل قطاع النقل 0.9% مع نزول «العربية للطيران» 2.17% و«الخليج للملاحة» 2.5% مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.25%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.73% و«إعمار مولز» 1% أمام تراجعات «إعمار للتطوير» 0.52% و«الإتحاد العقارية» 0.74% فيما استقر «ديار» و«داماك» من دون تغيير. وزاد قطاع الاستثمار 0.02% مع ارتفاع «دبي المالي» 1.72% و«شعاع كابيتال» 1.65% على الرغم من نزول «دبي للاستثمار» 0.58%.

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق العاصمة بقيمة 404.7 مليون درهم مغلقاً عند 16.42 درهم، تلاه «العالمية القابضة» مستقطباً 333.3 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 96.35 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 264.64 مليون درهم وأقفل عند 3.81 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بـ50.5 مليون درهم مغلقاً عند 4.12 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باجتذابه 21 مليون درهم ليغلق عند 4.88 درهم، ثم «جي إف إتش» بسيولة بلغت 19.8 مليون درهم وأقفل عند 0.725 درهم.

وسجل «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 2.46% مغلقاً عند 1.66 درهم، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.69% ليغلق عند 5.4 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «سوداتيل» بنسبة 3.39% إلى 0.397 درهم، وفي المقابل تصدر التراجعات «بنك أم القيوين الوطني» بنسبة 8.38% مغلقاً عند 1.75 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة شراء، منها 4.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و103.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة بيع منها 20.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و87.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 13.37 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 3.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و9.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 13.37 مليون درهم محصلة بيع، منها 6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين و7.37 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 8.33 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي و892 ألف درهم فقط محصلة بيع في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 8.33 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و892 ألف درهم محصلة شراء في دبي.