شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: اعتقال 35 شخصاً بسبب جرائم انتخابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العدل الجزائرية اعتقال 35 شخصاً، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، فيما بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، أمس الاثنين، زيارة إلى روسيا بدعوة من وزير دفاعها سيرجي شويجو.

وأضافت الوزارة، في بيان أمس الاثنين، أن الحبس النافذ مدته 6 أشهر إلى 18 شهراً. أما الغرامات المالية فبلغت قيمتها 100 ألف دينار جزائري في حق بعض المتورطين.

كما شملت إجراءات المثول الفوري في الجرائم الانتخابية 39 شخصاً، فيما أحصت 30 شخصاً تم التحقيق معهم قضائياً.

وأشارت إلى أن القضاء يستمر في التحريات بخصوص 86 واقعة مبلغ عنها، منسوبة ل67 شخصاً وآخرين مجهولين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية محلية.

وتندرج التهم الموجهة للمتهمين في توزيع وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية وتعكير صفو مكاتب التصويت.

بالإضافة إلى الدخول بغير حق لمراكز الاقتراع، وسرقة أوراق التصويت من المكاتب وتوزيعها خارجه، فضلاً عن تقديم هبات نقدية بقصد التأثير في تصويت الناخب، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير ناخب، بحسب الوزارة.

من جهة أخرى، بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة أمس الاثنين، زيارة إلى روسيا بدعوة من وزير دفاعها سيرجي شويجو.

وكشفت الدفاع الجزائرية، عن أن الفريق شنقريحة، سيشارك في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها فيدرالية روسيا غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس بموسكو.

(وكالات)