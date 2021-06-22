"الكهرباء": زيادة جديدة على فاتورة الشريحتين الأولى والثانية بدءًا من يوليو



الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن العام الماضي أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات مقبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه وفقا لهيكلة الأسعار فإن بعض الأسعار ستظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية بينما البعض الآخر ستكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات، فإنها لن تشهد زيادة.

وأوضح أن الزيادات تبدأ أول يوليو وقدرها 10 قروش وستشمل الشريحتين الأولى والثانية التي يقل استخدامها عن 1000 كيلو وات، لافتا إلى أن تفاصيل هذه الأسعار منشورة في الجريدة الرسمية لمن يريد الاطلاع عليها.