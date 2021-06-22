شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين مستفيدة من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لتمحو السلعة الزراعية الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة نتيجة تساقط أمطار على مساحات شاسعة في الولايات المتحدة.



وشهدت ولايات الغرب والوسط الأمريكية تساقطا للأمطار في نهاية الأسبوع الماضي مما زاد من التفاؤل بشأن وفرة وجودة المحاصيل الزراعية.



وكانت ولاية "إيوا" الأمريكية – التي تعد أكبر منتج للذرة وثاني أكبر منتج للصويا في الولايات المتحدة – قد تعرضت لموجة جفاف شديدة في الأسبوع الماضي.



واشترى مستوردون صينيون على الأقل 8 شحنات من الصويا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، وهي أكبر وتيرة مشتريات من الصويا الأمريكية في أربعة أشهر ونصف.



كما ارتفعت واردات الصين من الصويا البرازيلية في مايو/أيار بنسبة 82% مقارنة ببيانات شهر أبريل/نيسان.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 6.59 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.65 دولار وأقل سعر عند 6.6 دولار.