شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق على ارتفاع حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الاثنين، وسجل المؤشر داو جونز أقوى جلسة له في أكثر من ثلاثة أشهر مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم الطاقة وقطاعات أخرى من المتوقع أن تبلي بلاء حسنا بينما يتعافى أكبر اقتصاد في العالم من الجائحة.

وارتفعت كل القطاعات الأحد عشر المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 وقادت أسهم الطاقة المكاسب. وسجل سهم مايكروسوفت كورب مستوى قياسيا مرتفعا أثناء التعاملات.

وتترقب السوق هذا الأسبوع بيانات بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة ومبيعات المساكن بينما سيدلي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشهادة في الكونجرس غدا الثلاثاء.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1.76 بالمائة عند 33876.65 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 1.40 بالمائة ليغلق عند 4224.79 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.79 بالمائة إلى 14141.48 نقطة.

وهوت أسهم شركات تعدين العملات المشفرة بعد توسيع الصين حملة على تعدين بتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم.