شكرا لقرائتكم خبر إطلاق رخصة استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة لضبط جودتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة ترخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة.

وأوضحت البيئة، في بيان لها، أن إجراءات إصدار الترخيص تبدأ بتقديم الطلب الكترونيا عبر منصة زراعي الالكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببا، مفيدة بأنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 إلى 10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وبينت أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكنه من الحصول على أذونات الاستيراد التي تبدأ في الأول من محرم القادم، مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

وأشارت «البيئة» إلى أن من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

وذكرت أن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.

وأفادت الوزارة بأن فسح شحنات الفواكه والخضراوات يتوقف على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية، مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

رخصة استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة:







الترخيص صالح لمدة بين 3 إلى 10 أعوام حسب الفئة



صاحب الرخصة يمكنه الحصول على أذونات الاستيراد التي تبدأ في 1 محرم المقبل



لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق



الأهداف





استمرار تدفق الخضراوات والفواكه



تعزيز الأمن الغذائي



ضبط جودة الاستيراد



حماية الثروة النباتية بالمملكة



تقديم الطلب عبر منصة زراعي الالكترونية

إجراءات الإصدار:





دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام



إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببا



في حال الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة



شروط الترخيص:

السعودي: أن يكون شخصا معنويا مرخصا له بمزاولة النشاط

الأجنبي: أن يكون مستثمرا مرخصا له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي

الشروط الصحية للشحنة:





أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي



أن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما



أن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية



شروط فسح الشحنات: