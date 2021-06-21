شكرا لقرائتكم خبر 99.4 % من منشآت قطاع المقاولات سعودية.. والرياض صاحبة الحصة الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت منطقة الرياض على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت وأعداد العمالة في قطاع المقاولات، بنحو 46 ألف منشأة نسبتها 26.4%، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية في عدد المنشآت العاملة في القطاع بنحو 38 ألف منشأة تمثل نسبتها 21.6%، تليها المنطقة الشرقية بنحو 25 ألف منشأة ونسبة 14.5%.

وأظهرت بيانات التقرير الإحصائي لعام 2020 الذي أصدره مركز المعلومات بالهيئة السعودية للمقاولين، تمثيل المنشآت السعودية النسبة الأكبر في عدد المنشآت بـ %99.4 بزيادة بلغت %5.7 بينما سجلت المنشآت غير السعودية زيادة بلغت %1.4 عن العام السابق.

ويعمل في منشآت قطاع المقاولات في مختلف أنشطتها 2.8 مليون موظف وموظفة، مسجلة انخفاضا يقدر بنحو %7 عن عام 2019 والذي بلغ عدد العمالة بنهاية الربع الرابع منه نحو 3 ملايين موظف وموظفة.

وأظهر تحليل البيانات اختلافا في ترتيب المنشآت من حيث الحجم، حيث جاء في الترتيب الأول المنشآت متناهية الصغر بواقع 123 ألف منشأة بنسبة %70.3، وحلت في المركز التالي المنشآت الصغيرة بنحو 45 ألف منشأة ونسبة %26.1، فيما استحوذت المنشآت المتوسطة على المركز الثالث بحوالي 5 آلاف منشأة ونسبة %3، وجاءت المنشآت الكبيرة في آخر الترتيب بـ 1,145 منشأة ونسبتها %0.7 من إجمالي أعداد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات.

وألقت الهيئة من خلال هذا التقرير الضوء على التغيرات النسبية في مختلف المجالات خلال سنوات سابقة، مدعومة بإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، مما يسهم في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق والارتقاء بقدرته التنافسية والريادية إقليميا وعالميا.

وتسعى الهيئة لتقديم فرص متنوعة للتطور المهني، تتمثل في حزمة مميزة من البرامج والأنشطة التطويرية، التي تسهم بدورها في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الاقتصاد الوطني، وضمان نمو السوق والارتقاء بقدرته التنافسية والريادية إقليميا وعالميا.

قطاع المقاولات

إجمالي عدد المنشآت 175,471

أبرز المناطق:

الرياض 46,286 منشأة ( 26.4 %)

مكة المكرمة 37,899 منشأة 21.6) %)

الشرقية 25,415 منشأة ( 14.5 %)

جنسية المنشآت:







المنشآت السعودية 99.4%



نسبة زيادة المنشآت السعودية 5.7%



المنشآت غير السعودية 0.6%



نسبة زيادة المنشآت غير السعودية 1.4%



العاملون في القطاع:





2,838,151 موظفا وموظفة في 2020



3,055,066 موظفا وموظفة في 2019



نسبة الانخفاض 7% عن 2019



المنشآت من حيث الحجم:

المنشآت متناهية الصغر 123,361 منشأة ( 70.3 (%

المنشآت الصغيرة 45,730 منشأة (26.1%)

المنشآت المتوسطة 5,235 منشأة (3%)

المنشآت الكبيرة 1,145 منشأة ( 0.7 (%