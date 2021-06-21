مجلس الهيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العامة للموانئ وافق على تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداء من 1 يوليو 2021. ويمتلك حريري خبرة تمتد إلى 18 عاما تقلد خلالها عددا من المناصب القيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وكان حريري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ 2018م، وعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس إكسبريس، ومنصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة بشركة دي إتش إل إكسبريس.

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