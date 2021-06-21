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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 176 مليون دولار مقدار مبالغ أجازها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الافتراضي برئاسة رئيس البنك الدكتور بندر حجار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول. وأوضح البنك في بيان له أن تلك المشروعات تمثل إنشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة تصميم أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.



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