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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) أعلن إقامة مزاد جوهرة الشمال اليوم في فندق ريديسون بلو بمدينة بريدة، والذي يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية من العقارات الزراعية والتجارية والسكنية بمساحات تقارب 40 ألف م2.

وسيعرض المزاد عدة عقارات من الأراضي الزراعية- وهو عبارة عن مشروع زراعي نموذجي ومحطة محروقات في ذات العقار إضافة إلى عدة عمائر سكنية تحتوي على محال تجارية ووحدات سكنية- للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال وخاصة أنها ذات مواقع متميزة.

وينفذ المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، الذي يختص بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.