شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي دبي» تعتمد تصنيف «ويل للصحة والسلامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز المعايير الصحية والآمنة عالمية المستوى في عقارات إمارة دبي، باعتمادها رسميا تصنيف «ويل للصحة والسلامة» إلى جانب تأكيد مختلف الجهات ذات الصلة بتطبيق البرنامج، لتحديد أولويات السلامة في مختلف العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة.

وفي هذا الإطار دشنت الدائرة، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقية تفاهم مع شركة «إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت» للتعاون والتشجيع على اتباع تصنيف «ويل للصحة والسلامة» وتعزيز ثقة المستثمرين، بحضور مسؤولي الجانبين.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للمؤسسة «إن تعزيز مكانة إمارة دبي وجهة عقارية أولى عالمياً في الثقة والسعادة والابتكار من صميم رؤيتنا وعلى رأس أولوياتنا ونسعى في سبيل ذلك لخلق بيئة عقارية جذابة تتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة والإستدامة، وبالاستناد إلى هذا المبدأ جاء اعتماد الدائرة بشكل رسمي لتصنيف ويل للصحة والسلامة، لتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية ودعم أنظمة الصحة والسلامة في المناطق المشتركة في الإمارة».

وأضاف أن من شأن اعتماد هذا التصنيف أن يسهم أيضاً في رفع سعادة المقيمين والزوار والمتعاملين والمستثمرين على السواء عن طريق توفير بيئة آمنة وصحية للجميع خاصة خلال فترة جائحة «كورونا» التي يمر بها العالم حاليا حيث ستحفز جهود الابتكار المبذولة السلطات على المساعدة في جعل العقارات ذات الملكية المشتركة في دولتنا أكثر أمنا وسلامة مع زيادة قيمتها وتعزيز استدامتها.

وأكد أن تبني دائرة الأراضي والأملاك في دبي تصنيف «ويل للصحة والسلامة» في مبانيها يأتي جزءاً من جهودها المتواصلة والمبذولة لتحقيق أعلى المعايير الدولية للعقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة وتعزيز معايير الصحة والسلامة لكافة الموظفين والعمال والزوار خلال فترة الجائحة وما بعدها.

فيما قال بول شيالا مؤسس شركة إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت: نحن ملتزمون بالعمل مع الجهات الحكومية في الإمارات مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك للحرص على امتثال مبانيهم بالبروتوكولات الصحية المعترف بها دولياً.

بدورها ذكرت راشيل هودجدون رئيسة «إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت» ومديرتها التنفيذية أن الدائرة ستساعد على ضمان سلامة العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي، كونها تعد عنصراً مهماً لمساعدة المنظمات على الإزدهار عند تأييدها لتصنيف»ويل للصحة والسلامة.

وتصنيف «ويل للصحة والسلامة» يناسب كل أنواع المباني والمؤسسات والمساحات ابتداء من المكاتب في ناطحات السحاب والملاعب الرياضية وأماكن الترفيه إلى الفنادق والجامعات والمجمعات التجارية. (وام)