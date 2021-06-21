شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع أعلى 26 دولاراً بالتزامن مع انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أمريكا إلى 7% في عام 2021 من 6.5% في تقديراته السابقة.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 2023 عاما أدنى 2% للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط الماضي، كما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 26.05 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 26.1 دولار وأقل سعر عند 25.580 دولار.