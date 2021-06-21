شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من انحسار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل انحسار ضغوط الدولار على منافسيه.



وتعرضت العملة البريطانية للتراجع في وقت سابق اليوم وسجلت أدنى مستوياتها في شهرين نتيجة المخاوف بشأن تصاعد جائحة كورونا في المملكة المتحدة.



وأعلنت السلطات البريطانية ظهور المزيد من الإصابات بسلالة "دلتا بلس" سريعة التفشي من فيروس كورونا مما زاد عدد الإصابات في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" اكتشفت لأول مرة في الهند في الأشهر الماضية، وهي سلالة متحورة من فيروس كورونا تتسم بكونها سريعة التفشي مع وجود أعراض مختلفة عن السلالة الأصلية للمرض.



هذا، وقد تراجع الدولار بعد استيعاب الأسواق لقرار الأسبوع الماضي بتثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أمريكا إلى 7% في عام 2021 من 6.5% في تقديراته السابقة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1.3937، وسجل أعلى سعر عند 1.3937 في حين سجل أقل سعر عند 1.3786.