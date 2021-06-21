شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل تعمل مع «جيو» الهندية بشأن الجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (واشنطن – رويترز)

أعلنت إنتل جورب، الاثنين، أنها ستعمل مع رليانس جيو الهندية لتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس.

واستثمرت وحدة رأس المال المخاطر في إنتل العام الماضي 250 مليون دولار في وحدة جيو بلاتفورمز التابعة لرليانس إندستريز المحدودة، قائلة إن الشركتين ستجدان مجالات لشراكة تكنولوجية.

وقالت «إنتل» في بيانها إنها ستعمل على «ابتكارات مشتركة» مع رليانس جيو لشبكتها للوصول اللاسلكي من الجيل الخامس (آر.إيه.إن)، بين أشياء أخرى.

وقال نافين شينوي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة منصات البيانات في إنتل: « هذه هي ثمرة تلك الشراكة... الجيل الخامس في الهند سيكون ضخماً، و(رليانس جيو) تفعل ذلك بطريقة غير تقليدية».

ورليانس جيو واحدة من شركات عديدة حول العالم تستخدم نهجاً جديداً لبناء شبكات الجيل الخامس. فبدلاً من أن تستخدم بشكل أساسي معدات من شركات اتصالات مثل نوكيا وإريكسون وهواوي تكنولوجيز، تتحول هذه الشركات نحو استخدام برمجيات للقيام بمزيد من وظائف الشبكات واستعمال نفس النوع من أجهزة الحوسبة القياسية المستخدم في مراكز البيانات لتشغيل الشبكات.