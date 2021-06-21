شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس وشركة ستيفن سبيلبرج تتفقان على تقديم أعمال سينمائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - (رويترز)

نجحت شركة نتفليكس في ضم المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج إلى قائمة المبدعين الذين يتعاملون معها حيث أعلن الطرفان، الاثنين، عن صفقة تقدم بموجبها شركة أمبلين بارتنرز للإنتاج المملوكة لسبيلبرج أفلاماً عديدة لنتفليكس سنوياً لعدة سنوات.

وسيواصل سبيلبرج الذي قدم كلاسيكيات للسينما مثل (شيندلرز ليست) «قائمة شيندلر» و(سيفينج برايفت رايان) «إنقاذ الجندي رايان» إخراج أفلام لصالح شركة يونيفرسال بيكتشرز المملوكة لكومكاست كورب بموجب اتفاق منفصل. وكان خلاف قد دب بين سبيلبرج ومنصة البث الشهيرة في السنوات الماضية حينما قال المخرج الحائز جائزة الأوسكار: «إن الأفلام التي تُعرض أولاً على التلفزيون تستحق ترشيحها لجوائز إيمي التلفزيونية وليس الأوسكار». وتعرض نتفليكس بعض أفلامها في دور السينما لفترة محدودة.

وقال سبيلبرج في بيان: «إن المناقشات مع تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس أظهرت بوضوح شديد أن أمامنا فرصة رائعة لسرد قصص جديدة معا والوصول إلى الجمهور بطرق جديدة». وتنتج الشركة العديد من الأفلام التي لا يخرجها سبيلبرج بنفسه. ومن بين هذه الأفلام كان فيلم (جرين بوك) «الكتاب الأخضر» الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم عام 2018 وفيلم (1917) الذي تدور أحداثه أيام الحرب العالمية الأولى. ومن الممكن أن يخرج سبيلبرج بعض أفلام أمبلين التي ستقدمها الشركة لنتفليكس. ولم يتم الكشف عن البنود المالية في اتفاق أمبلين مع نتفليكس.