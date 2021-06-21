شكرا لقرائتكم خبر عن شابوفالوف ينسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أونتاريو - رويترز

قال الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 12 عالمياً، الاثنين، إنه لن يشارك في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان شابوفالوف البالغ عمره 22 عاماً هو آخر المنسحبين من البطولة بجانب الإسباني رفائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم اللذين أعلنا عدم مشاركتهما في المنافسات التي تقام من 24 يوليو تموز وحتى أول أغسطس /آب.

وكتب شابوفالوف على حسابه في تويتر: «تمثيل كندا يعني كل شيء بالنسبة لي لكن بسبب الوضع الحالي، قررت أنا وفريقي أن هذا القرار هو الأفضل لسلامة الجميع»، مضيفاً: «لا أطيق الانتظار لتمثيل كندا في الأولمبياد مستقبلاً».

وكان شابوفالوف، الذي بلغ دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، انسحب من فرنسا المفتوحة هذا العام لإصابة في الكتف بعد يوم من خسارته في نهائي بطولة جنيف.

ومنذ ذلك الحين شارك في بطولتين آخرهما خروجه السبت الماضي من قبل نهائي بطولة كوينز التي تقام استعداداً لويمبلدون.