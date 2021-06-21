شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره تزامنا مع انخفاض العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وزاد خسائره في ظل التراجع بعوائد سندات الخزانة الأمريكية.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أمريكا إلى 7% في عام 2021 من 6.5% في تقديراته السابقة.



وصرح أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي بأنهم يتوقعون البدء في رفع الفائدة من مستوياتها الحالية بحلول نهاية عام 2022.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 2023 عاما أدنى 2% للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط الماضي، كما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.