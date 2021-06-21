شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" يقترب من 75 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه في ظل التوقعات بشأن الطلب العالمي.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أمريكا إلى 7% في عام 2021 من 6.5% في تقديراته السابقة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 73.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 71.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.8% إلى 74.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.