شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تراجع العملة الأمريكية أمام منافساتها فضلا عن صدور بيانات قوية في الأسبوع الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية إضافة الاقتصاد 115.2 ألف وظيفة في شهر مايو/أيار بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 0.5 ألف وظيفة فقط.



وشهد معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي انخفاضا قوية إلى 5.1% في الشهر الماضي في حين توقع محللون استقرار المؤشر عند 5.5% دون تغيير.



ويشهد الاقتصاد الأسترالي تحسنا مستمرا من تداعيات جائحة كورونا مع سيطرة السلطات الصحية على تفشي الفيروس.



ونتيجة لهذه النتائج الإيجابية، يواصل البنك المركزي في أستراليا الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير حيث يواصل تثبيت الفائدة قرب الصفر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7539، وسجل أعلى سعر عند 0.7539 في حين سجل أقل سعر عند 0.7479.