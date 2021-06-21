شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية إعادة السعودية تبحث في 14 يوليو المُقبل زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لإعادة التأمين، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 14 يوليو المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 10%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم زيادة رأس مال الشركة من 810 مليون ريال إلى 891 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 81 مليون سهم إلى 89.1 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم وتقویة القاعدة الرأسمالیة والنشاطات المستقبلیة للشركة.

وبحسب البيان، ستكون الزیادة في رأس المال عن طریق رسملة مبلغ 81 مليون ریال من حساب الأرباح المبقاة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الارتفاع فى صافى الاقساط المكتسبة بنسبة 59% مما كان له الاثر الايجابى فى نتائج الاكتتاب. إضافة إلى الإرتفاع فى صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 15%.