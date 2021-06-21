شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ريدان الغذائية تبحث في 13 يوليو المُقبل زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ريدان الغذائية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 13 يوليو المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، وذلك بطرح وإدراج 11.250 مليون سهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين بأنه سيتم زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم بقيمة 112.5 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.